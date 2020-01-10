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Обмен пленными: освобожденный журналист Асеев расскажет Зеленскому о заключенных ДНР-ЛНР, скриншот видео

Расскажу Зеленскому, кто попадает в обменные списки — первое интервью освобожденного журналиста Асеева (ВИДЕО)

10 янв 2020, 22:08
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Освобожденный в декабре 2019 года журналист Станислав Асеев рассказал, что постарается уведомить президента Украины о ситуации с заключенными на оккупированном Донбассе. В частности, речь идет о лицах, которые попадают в списки для обмена между Киевом и террористами.

Асеев в первом после освобождения интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как попал в плен, что происходит с заложниками в подвалах российских гибридных сил на оккупированной части Донбасса, что было самым страшным, и что помогло не сломаться ему в течение 962 дней в изоляции.

Буду встречаться с людьми, которые отвечают за обмен, в частности с президентом Зеленским. Нарисую ему общую ситуацию относительно пленных, относительно списков людей, которые в них попадают. Надеюсь, что будет положительный сдвиг в этом, — сообщил Асеев.

Он заверил, что только сильное международное давление западных партнеров может помочь Украине освобождать заложников, а другие варианты ему «трудно назвать».

Асеев исчез летом 2017 года. Об этом сообщили сами органы безопасности так называемой ДНР. Пророссийские боевики объявили журналиста радио «Свобода» в розыск в Донецке, а впоследствии подтвердили информацию о задержании Асеева.

Силовики фейковой ДНР обвинили Асеева в работе на украинском разведку и заподозрили в возможной причастности к ликвидации боевиков Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви). В пропагандистских российских СМИ показали постановочное признание пленного украинского журналиста в шпионаже.

Накануне двух обменов Станислава срочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Главной его виной стала «работа на СБУ» и «негативное освещение» деятельности оккупантов.

Источник: Ракурс


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