Новые санкции против Ирана объявили в Госдепе США в ответ на ракетную атаку, фото — "Капитал"

https://racurs.ua/n131863-novye-sankcii-protiv-irana-obyavili-v-gosdepe-ssha-v-otvet-na-raketnuu-ataku.html

Ракурс

США вводят новый пакет экономических санкций против Ирана. Ограничительные меры будут нацелены против физических лиц, привлеченных к строительной, обрабатывающей, текстильной и горнодобывающей отрасли Ирана, включая крупнейших производителей стали.

Администрация президента США также вводит санкции против восьми иранских чиновников, сообщает NBC News. О новых санкциях рассказал 10 января госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с министром финансов Стивеном Мнучином.

Санкции вводятся против чиновников, причастных к «дестабилизирующей деятельности», а также к атаке с помощью баллистических ракет по американским авиабазам в Ираке.

Президент высказался предельно ясно: мы будем продолжать применять экономические санкции, пока Иран не прекратит террористическую деятельность и не обязуется никогда не иметь ядерного оружия, — заявил Мнучин.

Он добавил, что санкции «отрежут» миллиарды долларов поддержки иранского правительства.

Пока будут продолжаться незаконные действия Ирана, мы будем продолжать вводить санкции, — резюмировал глава Минфина США.

Два дня назад в обращении к согражданам президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен вводить новые жесткие экономические санкции против Тегерана. По его словам, «мощные санкции» будут сохраняться до тех пор, пока Иран «не изменит свое поведение».

Он обратил внимание на то, что «враждебные действия» Ирана существенно активизировались после того, как было подписано «глупое ядерное соглашение». Глава Белого дома призвал гарантов иранской ядерной сделки выйти из договора и работать над новым соглашением. Он назвал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе таким, что разрешает Тегерану «быстро идти по пути к ядерному прорыву».