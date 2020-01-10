Курьезы Трампа: президент обиделся на Нобелевскую премию, который присудили лидеру Эфиопии, фото - polit.reactor.cc

https://racurs.ua/n131864-tramp-obidelsya-na-nobelevskiy-komitet-kotoruu-prisudil-premiu-lideru-efiopii-video.html

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Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что Нобелевскую премию мира в 2019 году присудили не тому кандидату. Она якобы должна была достаться именно ему.

В Твиттер появилось видео этого выступления.

Я сейчас расскажу вам о Нобелевской премии мира, я вам о ней расскажу. Я заключил соглашение, я спас страну, и теперь я слышу, что лидер этой страны получает Нобелевскую премию мира за спасение страны. Я сказал: «А что, я здесь ни при чем?». Ну, вы же знаете, так уж заведено. Но мы знаем, что это я предотвратил большую войну, я предотвратил несколько войн, — заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам в штате Огайо.

Хотя Трамп и не назвал спасенную им страну и имя лауреата Нобелевской премии мира, понятно, что речь идет об Эфиопии и ее премьер-министре Абие Ахмеде Али. 43-летний Ахмед — самый молодой глава государства в Африке. Он возглавил Эфиопию в апреле 2018 года, после того как его предшественник ушел в отставку через несколько месяцев антиправительственных демонстраций.

Нобелевский комитет отметил большие либеральные реформы, которые провел в Эфиопии Абий Ахмед. Изменения серьезно потрясли страну, в которой до этого правил жесткий авторитарный режим. Он освободил из тюрем тысячи оппозиционных активистов и разрешил диссидентам вернуться на родину. Он также дал свободу прессе и назначил женщин на высокие правительственные посты.

В октябре 2019 года Абию Ахмеду Али присудили Нобелевскую премию мира.