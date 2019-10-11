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Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии за прекращение двадцатилетней войны. Фото: EADaily
Нобелевская премия мира присуждена премьеру Эфиопии за прекращение двадцатилетней войныhttps://racurs.ua/n127950-nobelevskaya-premiya-mira-prisujdena-premer-efiopii-za-prekraschenie-dvadcatiletney-voyny.htmlРакурс
Нобелевская премия мира вручена премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али. Свое решение нобелевский комитет огласил сегодня в Осло.
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Лидер африканской страны удостоен награды за усилия по прекращению войны с Эритреей, которая длилась 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба нобелевского комитета.
После прихода Абия Ахмеда Али к власти в апреле 2018 года он подписал мирное соглашение с руководителем Эритреи Исайей Аферки, освободил политических заключенных, а также уравнял в правах женщин с мужчинами. В Эфиопии женщины сейчас занимают половину министерских постов, в том числе и должность министра обороны.
Отметим, что самым вероятным претендентом на награду букмекеры называли юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но комитет решил иначе.
Торжественное вручение Нобелевской премии мира пройдет 10 декабря в Осло. Ее денежный эквивалент составляет около 1 млн долл.
Нобелевская неделя стартовала 7 октября с присуждения премии по физиологии и медицине, далее были названы имена лауреатов по физике, химии, а также литературе.
Напомним, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2018 году были врач из Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад.
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