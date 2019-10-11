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Ракурс
На мужчину, который хотел убить Зеленского, составили протокол за мелкое хулиганство. Фото: president.gov.ua

Покушение на Зеленского полиция квалифицировала как мелкое хулиганство

11 окт 2019, 12:20
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Сотрудники Национальной полиции составили административный протокол за мелкое хулиганство на мужчину, который угрожал убить президента Украины Владимира Зеленского.

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Жителя города Кривой Рог днях задержали по улице Соборности в Металлургическом районе города. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, 11 октября передают «Українські новини».

Составлен административный протокол за мелкое хулиганство, — сказала она.

В пресс-службе полиции добавили, что на момент задержания правонарушитель был в неадекватном состоянии, в его крови обнаружили значительное количество алкоголя.

Напомним, в Кривом Роге в Днепропетровской области правоохранители задержали местного жителя, который заявил, что хочет убить президента Украины Владимира Зеленского. В ночь на 9 октября полицейским сообщили о подозрительном гражданине, который заявлял, что ему «заказали Зеленского».

Источник: Ракурс


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