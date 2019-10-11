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На чоловіка, який хотів вбити Зеленського, склали протокол за дрібне хуліганство. Фото: president.gov.ua

Планування замаху на Зеленського поліція кваліфікувала як дрібне хуліганство

11 жов 2019, 12:20
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Співробітники Національної поліції склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство на чоловіка, який погрожував убити президента України Володимира Зеленського.

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Мешканця міста Кривий Ріг днями затримали по вулиці Соборності в Металургійному районі міста. Про це повідомив представник прес-служби ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, 11 жовтня передають «Українські новини».

Складено адміністративний протокол за дрібне хуліганство, — сказала вона.

У прес-службі поліції додали, що на момент затримання правопорушник був у неадекватному стані, у його крові виявили значну кількість алкоголю.

Нагадаємо, у Кривому Розі в Дніпропетровській області правоохоронці затримали місцевого мешканця, який заявив, що хоче вбити президента України Володимира Зеленського. У ніч на 9 жовтня поліцейським повідомили про підозрілого громадянина який заявляв, що йому «замовили Зеленського».

Джерело: Ракурс


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