На чоловіка, який хотів вбити Зеленського, склали протокол за дрібне хуліганство. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127949-zamah-na-zelenskogo-policiya-kvalifikuvala-yak-dribne-huliganstvo.html

Ракурс

Співробітники Національної поліції склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство на чоловіка, який погрожував убити президента України Володимира Зеленського.

Loading...

Мешканця міста Кривий Ріг днями затримали по вулиці Соборності в Металургійному районі міста. Про це повідомив представник прес-служби ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, 11 жовтня передають «Українські новини».

Складено адміністративний протокол за дрібне хуліганство, — сказала вона.

У прес-службі поліції додали, що на момент затримання правопорушник був у неадекватному стані, у його крові виявили значну кількість алкоголю.

Нагадаємо, у Кривому Розі в Дніпропетровській області правоохоронці затримали місцевого мешканця, який заявив, що хоче вбити президента України Володимира Зеленського. У ніч на 9 жовтня поліцейським повідомили про підозрілого громадянина який заявляв, що йому «замовили Зеленського».