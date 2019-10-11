Нобелівську премію миру присуджено прем'єру Ефіопії за припинення двадцятирічної війни. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n127950-nobelivsku-premiu-myru-prysudjeno-premieru-efiopiyi-za-prypynennya-dvadcyatyrichnoyi-viyny.html

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Нобелівська премія миру вручена прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду Алі. Своє рішення нобелівський комітет оголосив сьогодні в Осло.

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Лідер африканської країни удостоєний нагороди за зусилля з припинення війни із Еритреєю, яка тривала 20 років. Про це повідомляє прес-служба нобелівського комітету.

Після приходу Абія Ахмеда Алі до влади у квітні 2018 року він підписав мирну угоду з керівником Еритреї Ісайєю Аферкі, звільнив політичних в’язнів, а також зрівняв у правах жінок із чоловіками. В Ефіопії жінки зараз займають половину міністерських посад, у тому числі й посаду міністра оборони.

Зазначимо, що найвірогіднішим претендентом на нагороду букмекери називали юну шведську екоактівістку Грету Тунберг, але комітет вирішив інакше.

Урочисте вручення Нобелівської премії миру відбудеться 10 грудня в Осло. Її грошовий еквівалент становить близько 1 млн дол.

Нобелівський тиждень стартував 7 жовтня з присудження премії з фізіології та медицини, далі було названо імена лауреатів із фізики, хімії, а також літератури.

Нагадаємо, що лауреатами Нобелівської премії миру в 2018 році були лікар із Конго Денис Муквеге й іракська правозахисниця Надя Мурад.