Авиакатастрофа в Иране: Тегеран официально признал, что ошибочно сбил украинский «Боинг», фото — Guardian

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Ракурс

Власти Ирана через трое суток после падения украинского «Боинга» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» официально признали, что самолет по ошибке сбила их ракета. Причиной трагедии назвали «человеческую ошибку, которую вызвал авантюризм США».

В официальных сообщениях, распространенных на государственном телеканале и в Твиттер президента страны, Иран признает, что его военные допустили «непростительную ошибку в непредумышленном сбивании украинского самолета, убив 176 человек на борту».

Иран несколько дней отрицал отчеты западной разведки, которые указывали на ответственность Тегерана.

Извинения президента Ирана Хасана Рухани прзвучали в Твиттер.

Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке. Мои мысли и молитвы обращены ко всем семьям. Выражаю искренние соболезнования, — написал Рухани.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал: «Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженными силами: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привели к катастрофе. Наши глубокие извинения и сострадания нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам».

Самолет был ошибочно воспринят вражеской целью в тот момент, когда он пролетал мимо военного центра Революционной гвардии. Об этом сообщается в заявлении военных.

Военные якобы были на самом высоком уровне готовности на фоне усиленной напряженности с США. Зариф рассказал, что в таком состоянии из-за человеческих ошибок они нечаянно запустили ракеты.

Военные извинились за катастрофу и заявили, что обновят свои системы для предотвращения подобных ошибок в будущем, а лиц, ответственных за пуск ракет будут судить.

Напомним, что вечером 9 января несколько лидеров западных государств и прежде всего премьер Канады Джастин Трюдо впервые официально обвинили Иран в пуске ракет по «Боингу». Вчера на брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Киев потребует компенсаций от Ирана в случае, если будет доказана его вина.