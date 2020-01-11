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Новым главой Омана стал министр культуры и национального наследия страны Хайсам бен Тарек Аль Саид, фото — Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умер султан Омана, который руководил страной 50 лет

11 янв 2020, 08:51
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Султан Омана Кабус бен Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Он родился в 1940 году в семье султана Маската Саида бен Таймура. В 1970 году Кабус бен Саид пришел к власти в результате бескровного дворцового переворота. После этого султанат Маскат был переименован в султанат Оман.

Новым главой Омана стал министр культуры и национального наследия страны Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом сообщила Аljazeera.

Высший военный совет Омана после смерти предыдущего султана призвал правящую семью собраться, чтобы выбрать преемника, поскольку у Кабуса не было детей.

По данным Reuters, на пост главы государства претендовали трое двоюродных братьев бен Саида. Но сегодня утром Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатный совещательный орган парламентского типа). Пока официального подтверждения этой информации из Маската не было.

Источник: Ракурс


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