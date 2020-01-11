Новини економіки: інфляція у 2019 році сповільнилася суттєвіше, ніж очікував НБУ, фото — Нацбанк

https://racurs.ua/ua/n131868-nacbank-vyznav-scho-inflyaciya-u-2019-roci-spovilnylasya-suttievishe-nij-ochikuvalosya.html

Ракурс

Сповільнення інфляції в Україні у 2019 році виявилося суттєвішим, ніж передбачалося в прогнозах Національного банку, а також у оцінках інших експертних організацій.

Регулятор очікував, що індекс зростання цін в країні сягне 6,3% на кінець року, натомість споживча інфляція становила 4,1% (у 2018 році — 9,8%).

Прес-служба Нацбанку заявила, що за підсумками року регулятор досягнув середньострокової інфляційної цілі 5%, яку задекларував ще у 2015 році.

В НБУ пояснили зниження темпів інфляції своєю монетарною політикою, зміцненням обмінного курсу гривні, послабленням тиску на ціни внаслідок зниження світових цін на енергоносії та поступовим покращенням інфляційних очікувань населення.

Ці фактори переважили вплив швидшого, ніж очікувалося, зростання споживчого попиту та заробітних плат, — йдеться у заяві НБУ.

У подальшому в Національному банку мають намір підтримувати інфляцію на рівні 5% із допустимим діапазоном коливань в 1%. Якщо така політика матиме успіх, в регуляторі прогнозують стійке економічне зростання, дедоларизацію економіки та здешевлення кредитів для бізнесу та населення. Оновлений макроекономічний прогноз в НБУ оприлюднять 30 січня.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці листопада курс долара сильно прогнувся і опустився нижче 24 грн. Основними факторами зміцнення національної валюти став приплив іноземних інвестицій у результаті продажу державних боргових цінних паперів, а також хороший урожай зернових культур, що дозволило наростити експорт. У той же час, через падіння курсу долара бюджет України недоотримав 46,2 млрд грн від експорту.