Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак. Фото: samopomich.ua

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Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины, уходит в отставку.

Чиновник написала заявление об отставке по собственному желанию. Сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук подаст в Верховную Раду представление об увольнении Бабак. Об этом 16 января сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Сегодня в парламент поступит представление премьер-министра об увольнении с занимаемой должности Министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Кроме того, в парламент поступит представление главу правительства относительно новой кандидатуры на должность министра. По словам Гончарука, главным кандидатом на место Бабак считается народный депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська был оштрафован на 38,42 тыс. грн за невыполнение решения суда по отмене результатов конкурса на должность государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директора по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста.