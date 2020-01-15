Министр юстиции оштрафован на 38 тыс. грн за невыполнение решения суда

Денис Малюська. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n132100-ministr-usticii-oshtrafovan-na-38-tys-grn-za-nevypolnenie-resheniya-suda.html

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Министр юстиции Украины Денис Малюська оштрафован на 38,42 тыс. грн за невыполнение решения суда относительно отмены результатов конкурса на должность государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директора по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста.

Решение о штрафе принял Окружной административный суд Киева, сообщают «Українськi новини».

Отмечается, что истец обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил Минюст отменить результаты конкурса на должность государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директора по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста, а также определить его одним из победителей конкурса на занятие данной должности.

Суд вынес решение об отмене вышеуказанного конкурса и обязал Минюст пересмотреть его результаты. В пользу истца также были взысканы из госбюджета ассигнований Минюста судебные расходы в сумме 704 грн.

Суд обязал Минюст до 19 ноября 2019 года представить отчет о выполнении судебного решения. Однако, решение суда не было выполнено. Суд повторно обязал Минюст представить отчет о выполнении судебного решения до 12 декабря 2019 года, но выполнение решения было повторно проигнорировано.

В связи с этим суд принял решение о наложении штрафа на Малюську в размере 38,42 тыс. грн. Половина штрафа в сумме 19,21 тыс. грн должна быть взыскана в пользу истца, а вторая половина — в пользу госбюджета.

Также суд обязал Минюст представить отчет о выполнении решения суда до 6 февраля 2020 года.