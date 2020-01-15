В 2020 году в Одессе Украина и НАТО проведут совместные учения, фото: US Navy

https://racurs.ua/n132099-v-2020-godu-v-odesse-ukraina-i-nato-provedut-sovmestnye-ucheniya.html

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Военные учения Украины и НАТО запланированы в Одессе.

Название мероприятия — Черноморский регион «Нерушимая устойчивость — 2020». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующие тренировки организуют 5−9 октября 2020 года. Стороны уже согласовали необходимые пункты договора. Участники будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

Чиновники отметили, что главная цель — грамотно и своевременно реагировать на кибератаки, нападения на порты. Совместные учения позволят предупредить захват транспортных путей и другие угрозы.

В учениях примут участие более 200 специалистов. Пригласили представителей более 20 украинских ведомств. Со стороны Альянса подготовку будут проходить сотрудники центров передового опыта НАТО и Представительства НАТО в Украине.

Украина и НАТО продолжают усиливать коммуникацию. Стороны проверяют эффективность реагирования на критические ситуации.

Ранее сообщалось, что НАТО увеличит количество бригад на границе с Российской Федерацией. На саммите организации в Лондоне Москву назвали главной угрозой.