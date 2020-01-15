Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В 2020 году в Одессе Украина и НАТО проведут совместные учения, фото: US Navy

В 2020 году в Одессе Украина и НАТО проведут совместные учения

15 янв 2020, 17:57
999

Военные учения Украины и НАТО запланированы в Одессе.

Название мероприятия — Черноморский регион «Нерушимая устойчивость — 2020». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующие тренировки организуют 5−9 октября 2020 года. Стороны уже согласовали необходимые пункты договора. Участники будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

Чиновники отметили, что главная цель — грамотно и своевременно реагировать на кибератаки, нападения на порты. Совместные учения позволят предупредить захват транспортных путей и другие угрозы.

В учениях примут участие более 200 специалистов. Пригласили представителей более 20 украинских ведомств. Со стороны Альянса подготовку будут проходить сотрудники центров передового опыта НАТО и Представительства НАТО в Украине.

Украина и НАТО продолжают усиливать коммуникацию. Стороны проверяют эффективность реагирования на критические ситуации.

Ранее сообщалось, что НАТО увеличит количество бригад на границе с Российской Федерацией. На саммите организации в Лондоне Москву назвали главной угрозой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Министр юстиции оштрафован на 38 тыс. грн за невыполнение решения суда

Министр юстиции Украины Денис Малюська оштрафован на 38,42 тыс. грн за невыполнение решения суда. Малюська два раза проигнорировал сроки выполнения решения суда об отмене результатов конкурса на должность госэксперта

Новости Украины
18:20