Убийство в Каховке: полицейский пытался выдать убийство за самооборону

Полицейский пытался выдать убийство за самооборону. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n132098-ubiystvo-v-kahovke-policeyskiy-pytalsya-vydat-ubiystvo-za-samooboronu.html

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Убийство за самооборону пытался выдать сотрудник Нацполиции, покрывая бывшего коллегу. Житель города Каховка был застрелен 1 января 2020 года, в совершении преступления подозревается бывший сотрудник полиции.

О подробностях расследования сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие считает, что действующий сотрудник Нацполиции присутствовал во время совершения убийства и вместе со своим бывшим коллегой уничтожил доказательства преступления, а также разработал план имитации обстоятельств самообороны.

В частности, полицейский взял травматический пистолет убитого, из которого не было совершено ни одного выстрела, и пытался сделать выстрел в ногу подозреваемого в убийстве, предварительно обмотав ее брезентом. В ногу подозреваемого полицейский не попал, а так как в пистолете был лишь один патрон, инсценировать самооборону не удалось.

Полицейскому сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления.

Также ГБР изучает действия всех членов следственно-оперативной группы, которая прибыла на место убийства. После анализа всех доказательств будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности других правоохранителей, причастных к возможному сокрытию умышленного убийства.