Убийство в Каховке: троих полицейских уволили после служебного расследования

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Резонансное убийство в Каховке произошло 1 января, фото: delo.ua
Убийство в Каховке: троих полицейских уволили после служебного расследованияhttps://racurs.ua/n131929-ubiystvo-v-kahovke-troe-policeyskih-uvoleny-po-rezultatam-slujebnogo-rassledovaniya.htmlРакурс
На Херсонщине после проведенного в связи с резонансным новогодним убийством в городе Каховка служебного расследования из органов внутренних дел уволены трое полицейских.
Кроме того, трех правоохранителей отстранили от занимаемых должностей, в отношении еще трех применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Отмечается, что с должностей уволено руководство Каховского отдела полиции.
Из органов внутренних дел уволены члены следственно-оперативной группы — следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове относительно этого резонансного убийства.
Также из правоохранительных органов уволен полицейский, который в момент убийства находился в компании подозреваемого. Материалы о последнем направлены в Государственное бюро расследований.
Дисциплинарное взыскание применено к дежурному отдела и ответственному от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, и следователя, в производстве которого находилось производство по этому преступлению.
Утром 1 января в Каховке между двумя местными жителями возник конфликт, в результате которого 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в 26-летнего бывшего мужа своей сожительницы. От полученных травм тот скончался.
Этот инцидент спровоцировал акции протеста возле отдела полиции в Каховке.
На прошлой неделе стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка определил прокуроров, которые на месте должны были координировать расследование этого резонансного убийства.
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