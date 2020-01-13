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Ракурс
Резонансное убийство в Каховке произошло 1 января, фото: delo.ua

Убийство в Каховке: троих полицейских уволили после служебного расследования

13 янв 2020, 12:07
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На Херсонщине после проведенного в связи с резонансным новогодним убийством в городе Каховка служебного расследования из органов внутренних дел уволены трое полицейских.

Кроме того, трех правоохранителей отстранили от занимаемых должностей, в отношении еще трех применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Отмечается, что с должностей уволено руководство Каховского отдела полиции.

Из органов внутренних дел уволены члены следственно-оперативной группы — следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове относительно этого резонансного убийства.

Также из правоохранительных органов уволен полицейский, который в момент убийства находился в компании подозреваемого. Материалы о последнем направлены в Государственное бюро расследований.

Дисциплинарное взыскание применено к дежурному отдела и ответственному от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, и следователя, в производстве которого находилось производство по этому преступлению.

Утром 1 января в Каховке между двумя местными жителями возник конфликт, в результате которого 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в 26-летнего бывшего мужа своей сожительницы. От полученных травм тот скончался.

Этот инцидент спровоцировал акции протеста возле отдела полиции в Каховке.

На прошлой неделе стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка определил прокуроров, которые на месте должны были координировать расследование этого резонансного убийства.

Источник: Ракурс


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