Вбивство у Каховці: трьох поліцейських звільнено після службового розслідування

Резонансне вбивство у Каховці сталося 1 січня, фото: delo.ua

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На Херсонщині після проведеного у зв’язку з резонансним новорічним убивством у місті Каховка службового розслідування з органів внутрішніх справ звільнено трьох поліцейських.

Крім того, трьох правоохоронців відсторонили від займаних посад, щодо ще трьох застосовано дисциплінарне стягнення у виді неповної службової відповідності займаній посаді. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Зазначається, що з посад звільнено керівництво Каховського відділу поліції.

З органів внутрішніх справ звільнено членів слідчо-оперативної групи — слідчого та оперуповноваженого карного розшуку, які перебували на виклику щодо цього резонансного вбивства.

Також з правоохоронних органів звільнено поліцейського, який на момент вбивства перебував у компанії підозрюваного. Матеріали щодо останнього направлені в Державне бюро розслідувань.

Дисциплінарне стягнення застосовано до чергового відділу й відповідального від керівництва, які перебували у добовому наряді в день вбивства, та слідчого, у провадженні якого перебувало провадження щодо цього злочину.

Вранці 1 січня у Каховці між двома місцевими жителями виник конфлікт, в результаті якого 29-річний чоловік щонайменше 15 разів вистрілив у 26-річного колишнього чоловіка своєї співмешканки. Від отриманих травм той помер.

Цей інцидент спровокував акції протесту біля відділу поліції у Каховці.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка визначив прокурорів, які на місці мали координувати розслідування цього резонансного вбивства.