Сказ. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n131928-v-ukrayini-ludyna-pomerla-vid-skazu.html

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Людина померла від сказу в Миколаївській області. Пацієнт, який був госпіталізований 11 січня з діагнозом «Сказ. Маніфестна форма» важкої форми перебігу, помер у лікарні 12 січня.

Про це повідомила прес-служба Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації.

У повідомлення зазначено, що 11 січня комісія, до складу якої входили профільні фахівці та експерти, перевірила надання медичної допомоги у регіоні під час звернень громадян.

Також була проведена перевірка якості антирабічної допомоги населенню регіону.

На цьому тижні буде проведена відео-нарада з керівниками медичних закладів області щодо виникнення спалахів сказу.

Нагадаємо, що 11 січня у Миколаївській області було госпіталізовано 31-річного чоловіка з діагнозом «Сказ. Маніфестна форма». У хворого спостерігалися клінічні симптоми, у тому числі і водобоязнь.

Чоловіка укусив бездомний собака ще у серпні 2019 року, проте від профілактичних ін'єкцій він відмовився. Чоловіка неодноразово попереджали по телефону про небезпеку зараження, але він не з’явився на прийом до лікаря.

Бездомний собака, який укусив чоловіка, втік, тому у медиків не було можливості перевірити тварину на сказ.

Нещодавно чоловікові стало погано, і він звернувся за допомогою до медиків, але було вже пізно.

Як відомо, інкубаційний період сказу у людини становить від одного до трьох місяців, але у деяких випадках може варіюватися від одного тижня до одного року. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.