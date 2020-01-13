Бешенство. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/n131928-v-ukraine-chelovek-umer-ot-beshenstva.html

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Человек умер от бешенства в Николаевской области. Пациент, который был госпитализирован 11 января с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма» тяжелой формы течения, скончался в больнице 12 января.

Об этом сообщила пресс-служба Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

В сообщение указано, что 11 января комиссия, в состав которой входили профильные специалисты и эксперты, проверила предоставление медицинской помощи в регионе во время обращений граждан.

Также была проведена проверка качества антирабической помощи населению региона.

На этой неделе будет проведено видео-совещание с руководителями медучреждений области относительно возникновения очагов бешенства.

Напомним, что 11 января в Николаевской области был госпитализирован 31-летний мужчина с диагнозом «Бешенство. Манифестная форма». У больного наблюдались клинические симптомы, в том числе и водобоязнь.

Мужчину укусила бездомная собака еще в августе 2019 года, однако от профилактических инъекций он отказался. Мужчину неоднократно предупреждали по телефону об опасности заражения, но он не явился на прием к врачу.

Бездомная собака, укусившая мужчину, сбежала, поэтому у медиков не было возможности проверить ее на бешенство.

Недавно мужчине стало плохо, и он обратился за помощью к медикам, но было уже поздно.

Как известно, инкубационный период бешенства у человека составляет от одного до трех месяцев, но в некоторых случаях может варьироваться от одной недели до одного года. В случае задержки с предоставлением квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.