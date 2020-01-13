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В Харькове арестован подозреваемый в попытке подрыва экс-разведчика ВСУ. Фото: gazeta.ru

В Харькове арестован подозреваемый в попытке подрыва экс-разведчика ВСУ

13 янв 2020, 11:58
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Покушение на экс-разведчика Вооруженных сил Украины предотвратили спецслужбы 9 января. Сегодня стало известно, что подозреваемому в попытке подрыва экс-командира батальона ВСУ уже избрали меру пресечения: его отправили в СИЗО без права внесения залога.

Такое решение вынес Киевский райсуд Харькова по ходатайству областной прокуратуры. Харьковчанина, ранее служившего в Нацгвардии, подозревают по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, сообщает сегодня Офис генерального прокурора.

В частности, мужчине инкриминируют попытку совершения умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц и на заказ (ч. 3 ст. 15 п. 11, 12; ч. 2 ст. 115 УК Украины), а также незаконное хранение взрывчатки (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

В Службе безопасности Украины заявляли, что заказное убийство экс-командира батальона ВСУ организовывали российские спецслужбы. По информации СБУ, россияне хотели отомстить украинскому экс-разведчику, который проводил успешные операции против террористов ЛНР и ДНР в Донбассе. Для воплощения своего плана они наняли бывшего бойца Нацгвардии, который должен был заложить взрывное устройство в доме, где проживает экс-командир ВСУ.

Напомним, СБУ отчиталась, что задержала «на горячем» подозреваемого в покушении на экс-разведчика.

Источник: Ракурс


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