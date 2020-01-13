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Метро в Харькове расширят. Фото: mirmetro.net

Расширение метрополитена в Харькове: стали известны детали проекта по строительству новых станций

13 янв 2020, 11:33
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В Харькове продолят третью линию метрополитена и построят две дополнительные станции.

По состоянию на сегодня метрополитен города состоит из трех линий и 30 станций. Строительство новой линии метрополитена пока не предусмотрено. Но планируется продление третьей линии Харьковского метрополитена от станции «Метростроителей» до станции «Одесская». Об этом сообщили в КП «Харьковский метрополитен» в ответ на запрос УНН.

Отмечается, что строительство новых станций начнется после проведения тендеров. Сроки этих процедур пока согласовываются с международными финансовыми организациями, осуществляющими кредитование строительства. Метро должны строить предприятия, имеющие опыт по строительству метрополитенов и владеющие соответствующим строительным оборудованием и персоналом.

В метрополитене отметили, что предусмотрено строительство двух станций с проектными названиями «Державинская» и «Одесская». Проектный срок строительства двух станций с перегонными тоннелями составляет 48 месяцев. В предприятии сообщили, что обе станции должны открыть одновременно.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 0008 «О ратификации финансового соглашения (проект „Расширение харьковского метрополитена“ (проект „Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком».

Расширение харьковского метрополитена будет осуществляться за счет 160 млн евро, которые будут позаимствованы у Европейского инвестиционного банка.


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