Метро в Харкові розширять. Фото: mirmetro.net

https://racurs.ua/ua/n131926-rozshyrennya-metropolitenu-v-harkovi-staly-vidomi-detali-proektu-z-budivnyctva-novyh-stanciy.html

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У Харкові продовжать третю лінію метрополітену та побудують додаткові дві станції.

Станом на сьогодні метрополітен міста складається з трьох ліній та 30 станцій. Будівництво нової лінії метрополітену наразі не передбачено. Але планується продовження третьої лінії Харківського метрополітену від станції «Метробудівників» до станції «Одеська». Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен» у відповідь на запит УНН.

Зазначається, що будівництво нових станцій почнеться після проведення тендерів. Строки цих процедур наразі узгоджуються з міжнародними фінансовими організаціями, що здійснюють кредитування будівництва. Метро повинні будувати підприємства, які мають досвід із будівництва метрополітенів та володіють відповідним будівельним обладнанням та персоналом.

У метрополітені наголосили, що передбачено будівництво двох станцій з проектними назвами «Державінська» та «Одеська». Проектний термін будівництва двох станцій з перегінними тунелями складає 48 місяців. У підприємстві повідомили, що обидві станції повинні відкрити одночасно.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроект № 0008 «Про ратифікацію фінансової угоди (проект „Розширення харківського метрополітену“ (проект „Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків“) між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Розширення харківського метрополітену буде здійснюватися за рахунок 160 млн євро, які будуть позичені в Європейського інвестиційного банку.