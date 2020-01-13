Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні завершився перехід розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN, фото: «Вікіпедія»

Стандарт IBAN: відсьогодні в Україні діє лише новий формат банківських рахунків (ІНФОГРАФІКА)

13 січ 2020, 11:24
999

Сьогодні в Україні завершився перехід розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN.

Цей стандарт покликаний зробити оформлення розрахункових документів комфортнішим, оскільки передбачає зменшення кількості реквізитів, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Рахунки формату IBAN складаються з 29 символів. Перші дві букви — це код України (UA), далі — контрольний розряд (ще дві цифри), наступні шість цифр — це код банку, після чого йде сам рахунок, розмір якого може становити від п’яти до 19 цифр.

Формат банківських рахунків IBAN, інфографіка: «Еспресо»

Банківські рахунки на стандарт IBAN в Україні почали переводити з 5 серпня 2019 року. Перехідний період тривав до 12 січня.

Таким чином, тепер у реквізиті розрахункового документа «Рахунок» клієнти банків повинні вказувати номер рахунку платника чи одержувача тільки за новим стандартом.

Стандарт IBAN був створений для стандартизації міжбанківських платежів у Євросоюзі. Сьогодні він діє у понад 60 країнах світу.

У НБУ наголошують, що перехід на новий стандарт не потребувати заміни банківських карток чи їхніх номерів.

Нагадаємо, у середині 2020 року у всіх фінансових установах в Україні запустять обмін валют онлайн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини