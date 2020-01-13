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Ракурс
Погоджувальна рада обговорює план роботи ВРУ. Фото: rada.gov.ua

Погоджувальна рада обговорює план роботи ВРУ на поточний тиждень (ТРАНСЛЯЦІЯ)

13 січ 2020, 11:08
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Засідання погоджувальної ради розпочалося у Верховній Раді 13 січня об 11.00.

Проводить засідання спікер парламенту Дмитро Разумков. Як відомо, засідання погоджувальної ради, згідно з регламентом ВРУ, відбуваються щопонеділка на початку пленарних тижнів. Трансляція засідання проводиться на парламентському каналі в YouTube.

Голова українського парламенту, його заступники, голови депутатських фракцій і груп, голови комітетів або ж їхні заступники обговорюють план роботи на тиждень і вносять до нього необхідні зміни.

Очікується, що цього тижня мають відбутися чотири засідання Верховної Ради, а парламент працюватиме в сесійній залі з вівторка по п’ятницю.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак повідомляв, що 14 січня Верховна Рада може розглянути законопроект про ринок землі в Україні.

Джерело: Ракурс


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