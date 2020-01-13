Виверження вулкана на Філіппінах: триває масова евакуація населення (ФОТО)

Вулкан Тааль на Філіппінах. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n131924-vyverjennya-vulkana-na-filippinah-zdiysnuietsya-masova-evakuaciya-naselennya-foto.html

Ракурс

Виверження вулкана Тааль на острові Лусон на Філіппінах спровокувало за останню добу 87 землетрусів. Жителі населених пунктів, розташованих поблизу вулкану, евакуйовані.

Про це повідомляє державне агентство Філіппін із надзвичайних ситуацій.

Існує великий ризик виникнення цунамі.

Деякі жителі не змогли покинути райони через задимлення, поганої видимості і нестачі транспортних засобів. Багато громадян взагалі відмовляються залишати свої будинки і ферми.

Аеропорт столиці Філіппін Маніли, який розташований у 65 км від вулкану, скасував понад 240 міжнародних рейсів.

Інформації про постраждалих від виверження поки не надходило.

Напередодні вулкан Тааль здійснив потужний викид попелу, висота якого склала 1 км. Були зафіксовані потужні вулканічні коливання. Після цього більше 2 тис. жителів Маніли були евакуйовані.

Останнє виверження вулкану Тааль було зафіксовано у жовтні 1977 року.