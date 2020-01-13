Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вулкан Тааль на Філіппінах. Фото: Twitter

Виверження вулкана на Філіппінах: триває масова евакуація населення (ФОТО)

13 січ 2020, 10:57
999

Виверження вулкана Тааль на острові Лусон на Філіппінах спровокувало за останню добу 87 землетрусів. Жителі населених пунктів, розташованих поблизу вулкану, евакуйовані.

Про це повідомляє державне агентство Філіппін із надзвичайних ситуацій.

Існує великий ризик виникнення цунамі.

Вулкан Тааль на Філіппінах. Фото: Twitter

Деякі жителі не змогли покинути райони через задимлення, поганої видимості і нестачі транспортних засобів. Багато громадян взагалі відмовляються залишати свої будинки і ферми.

Вулкан Тааль на Філіппінах. Фото: Twitter

Аеропорт столиці Філіппін Маніли, який розташований у 65 км від вулкану, скасував понад 240 міжнародних рейсів.

Вулкан Тааль на Філіппінах. Фото: Twitter

Інформації про постраждалих від виверження поки не надходило.

Напередодні вулкан Тааль здійснив потужний викид попелу, висота якого склала 1 км. Були зафіксовані потужні вулканічні коливання. Після цього більше 2 тис. жителів Маніли були евакуйовані.

Останнє виверження вулкану Тааль було зафіксовано у жовтні 1977 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини