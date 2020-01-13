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Ракурс
Вулкан Тааль на Филиппинах. Фото: Twitter

Извержение вулкана на Филиппинах: проходит массовая эвакуация (ФОТО)

13 янв 2020, 10:57
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Извержение вулкана Тааль на острове Лусон на Филиппинах спровоцировало за последние сутки 87 землетрясений. Жители населенных пунктов, расположенных вблизи вулкана, эвакуированы.

Об этом сообщает государственное агентство Филиппин по чрезвычайным ситуациям.

Существует большой риск возникновения цунами.

Вулкан Тааль на Филиппинах. Фото: Twitter

Некоторые жители не смогли покинуть районы из-за задымления, плохой видимости и недостатка транспортных средств. А многие граждане вообще отказываются покидать свои дома и фермы.

Вулкан Тааль на Филиппинах. Фото: Twitter

Аэропорт столицы Филиппин Манилы, который расположен в 65 км от проснувшегося вулкана, отменил более 240 международных рейсов.

Вулкан Тааль на Филиппинах. Фото: Twitter

Информации о пострадавших от извержения пока не поступало.

Накануне вулкан Тааль произвел мощный выброс пепла, высота которого составила 1 км. Были зафиксированы мощные вулканические колебания. После этого более 2 тыс. жителей Манилы были эвакуированы.

Последнее извержение вулкана Тааль было зафиксировано в октябре 1977 года.

Источник: Ракурс


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