В прошлом году в СБУ блокировали почти 500 проявлений коррупции среди чиновников, фото: tOrange.biz

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В СБУ рассказали, какой ущерб государству нанесли уличенные в 2019 году коррупционеры. Всего за прошлый год спецслужбой были заблокированы 497 проявлений коррупции среди чиновников.

Коррупционеров в прошлом году обнаруживали на всех уровнях власти: от муниципальных органов до правоохранительных и военных структур. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали разоблаченные коррупционеры, составила более 65 млн грн. В то же время установленные убытки государства и территориальных общин превышают 1,4 млрд грн.

По выявленным фактам коррупции были начаты 525 уголовных производств, из них 343 касаются принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ст. 368 Уголовного кодекса), еще 40 — злоупотребления влиянием (ст. 40 Уголовного кодекса).

За год 189 человек были осуждены, 164 — уволены с занимаемых должностей.

Напомним, в Украине с 1 января вступил в силу закон об обличителях коррупции. Согласно нормам этого закона, лицо, сообщившее о взятке или нанесенных государству коррупционных убытках, денежный размер которых в 5 тыс. и более раз превышает размер прожиточного минимума, получает право на денежное вознаградение, размер которого будет определять суд.