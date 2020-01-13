Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Фото: delo.ua

Кабмин обещает упростить жизнь бизнесменам путем отмены 40% форм Госслужбы статистики

13 янв 2020, 10:23
999

Кабинет министров Украины намерен отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые сейчас должны заполнять украинские предприятия.

Реформа заключается в том, чтобы не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. Также не нужно будет отправлять информацию, которая не используется для принятия управленческих решений. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в собственном Telegram-канале.

По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат, — заверил он.

В 2020 году Кабмин запланировал отменить следующие формы:

  • Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);
  • Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);
  • Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
  • Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);
  • Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
  • Отчет по труду (1-ПВ);
  • Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);
  • Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
  • Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);
  • Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);
  • Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);
  • Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2−3НК).

Напомним, в декабре сообщалось, что инфляция в Украине снизилась. За ноябрь 2019 года потребительские цены на основные товары поднялись всего лишь на 0,1%. Для сравнения, этот показатель за октябрь 2019 года составил 0,7%, а в ноябре 2018 года он был зафиксирован на уровне 1,4%.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Нацполиция проводит брифинг по делу об убийстве Амины Окуевой (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Киеве продолжается брифинг руководителей Национальной полиции Украины по задержанию организатора группы киллеров, причастных к убийству Амины Окуевой и ранению Адама Осмаева

Новости Украины
12:50

РФ отправляет суда из Крыма в Турцию с использованием мошеннических схем — МИД

Суда из Крыма в Турцию отправляются Россией с использованием мошеннических схем. Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что российская сторона намеренно отключает навигацию и подделывает документы

Новости Украины
09:29