Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n131921-kabmin-nameren-otmenit-40-form-gosudarstvennoy-slujby-statistiki-dubilet.html

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Кабинет министров Украины намерен отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые сейчас должны заполнять украинские предприятия.

Реформа заключается в том, чтобы не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. Также не нужно будет отправлять информацию, которая не используется для принятия управленческих решений. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в собственном Telegram-канале.

По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат, — заверил он.

В 2020 году Кабмин запланировал отменить следующие формы:

Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);

Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);

Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);

Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

Отчет по труду (1-ПВ);

Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);

Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);

Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);

Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);

Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2−3НК).

Напомним, в декабре сообщалось, что инфляция в Украине снизилась. За ноябрь 2019 года потребительские цены на основные товары поднялись всего лишь на 0,1%. Для сравнения, этот показатель за октябрь 2019 года составил 0,7%, а в ноябре 2018 года он был зафиксирован на уровне 1,4%.