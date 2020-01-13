Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n131921-kabmin-maie-namir-skasuvaty-40-form-derjavnoyi-slujby-statystyky-dubilet.html

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Кабінет міністрів України має намір скасувати близько 40% форм Державної служби статистики, які наразі повинні заповнювати українські підприємства.

Реформа полягає в тому, щоб не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. Також не потрібно буде надсилати інформацію, яка не використовується для ухвалення управлінських рішень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у власному Telegram-каналі.

За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). При цьому це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави готує Держстат, — запевнив він.

У 2020 році Кабмін запланував скасувати наступні форми:

Звіт про використання та запаси палива (4-мтп);

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);

Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);

Звіт з праці (1-ПВ);

Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);

Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);

Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);

Звіт про діяльність закладу вищої освіти (2−3НК).

Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що інфляція в Україні знизилася. За листопад 2019 року споживчі ціни на основні товари піднялися всього лише на 0,1%. Для порівняння, цей показник за жовтень 2019 року склав 0,7%, а у листопаді 2018 року він був зафіксований на рівні 1,4%.