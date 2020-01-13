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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Фото: delo.ua

Кабмін обіцяє легше життя бізнесменам: має скасувати 40% форм Держслужби статистики

13 січ 2020, 10:23
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Кабінет міністрів України має намір скасувати близько 40% форм Державної служби статистики, які наразі повинні заповнювати українські підприємства.

Реформа полягає в тому, щоб не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. Також не потрібно буде надсилати інформацію, яка не використовується для ухвалення управлінських рішень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у власному Telegram-каналі.

За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). При цьому це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави готує Держстат, — запевнив він.

У 2020 році Кабмін запланував скасувати наступні форми:

  • Звіт про використання та запаси палива (4-мтп);
  • Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);
  • Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);
  • Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);
  • Звіт з праці (1-ПВ);
  • Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);
  • Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);
  • Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);
  • Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);
  • Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);
  • Звіт про діяльність закладу вищої освіти (2−3НК).

Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що інфляція в Україні знизилася. За листопад 2019 року споживчі ціни на основні товари піднялися всього лише на 0,1%. Для порівняння, цей показник за жовтень 2019 року склав 0,7%, а у листопаді 2018 року він був зафіксований на рівні 1,4%.

Джерело: Ракурс


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