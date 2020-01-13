Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Костянтин Бромберг. Фото: Інтерфакс

Режисер «Пригод Електроніка» і «Чародіїв» Костянтин Бромберг помер у США (ФОТО)

13 січ 2020, 10:11
999

Радянський режисер Костянтин Бромберг, який здобув широку популярність завдяки фільмам «Пригоди Електроніка» і «Чародії», помер у Детройті на 81-му році життя.

Про смерть колеги повідомив у Facebook режисер Михайло Ідов у ніч на 13 січня.

Костянтин Бромберг. Фото: Фокус

Костянтин Бромберг народився у Харкові 17 жовтня 1939 року. Наприкінці 1950-х працював кореспондентом АПН і режисером на Воркутинської студії ТВ. У 1965 році закінчив сценарний факультет ВДІКу, а потім працював режисером на телебаченні.

Костянтин Бромберг. Фото: Фокус

Свій перший фільм «Довгий день Кольки Павлюкова» Бромберг зняв у 1968-му році. Всесоюзну популярність режисеру приніс дитячий трьохсерійний фільм «Пригоди Електроніка», який був показаний у 1980 році. У 1982-му році Бромберг зняв новорічну комедію «Чародії». За фільм «Пригоди Електроніка» Бромберг був удостоєний Державної премії СРСР.

Костянтин Бромберг. Фото: Фокус

Пізніше режисер іммігрував до США. За словами Ідова, в Америці Бромберг не займався кінематографом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини