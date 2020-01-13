Костянтин Бромберг. Фото: Інтерфакс

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Радянський режисер Костянтин Бромберг, який здобув широку популярність завдяки фільмам «Пригоди Електроніка» і «Чародії», помер у Детройті на 81-му році життя.

Про смерть колеги повідомив у Facebook режисер Михайло Ідов у ніч на 13 січня.

Костянтин Бромберг народився у Харкові 17 жовтня 1939 року. Наприкінці 1950-х працював кореспондентом АПН і режисером на Воркутинської студії ТВ. У 1965 році закінчив сценарний факультет ВДІКу, а потім працював режисером на телебаченні.

Свій перший фільм «Довгий день Кольки Павлюкова» Бромберг зняв у 1968-му році. Всесоюзну популярність режисеру приніс дитячий трьохсерійний фільм «Пригоди Електроніка», який був показаний у 1980 році. У 1982-му році Бромберг зняв новорічну комедію «Чародії». За фільм «Пригоди Електроніка» Бромберг був удостоєний Державної премії СРСР.

Пізніше режисер іммігрував до США. За словами Ідова, в Америці Бромберг не займався кінематографом.