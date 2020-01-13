Лісові пожежі. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n131919-lisovi-pojeji-v-avstraliyi-uryad-vydilyt-50-mln-dol-na-vidnovlennya-dykoyi-pryrody.html

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Уряд Австралії планує виділити 50 млн дол. на відновлення дикої природи, що постраждала від масштабних пожеж.

Половину цих коштів витратять на відродження постраждалих популяцій тварин. Про це повідомила міністр охорони навколишнього середовища Австралії Сюзан Лей на своїй сторінці в Twitter.

Сьогодні я анонсувала виділення 50 млн дол. в якості надзвичайного заходу з відновлення природи і середовища існування диких тварин, а також для того, щоб підтримати роботу вчених, екологів та громадських організацій, — йдеться в повідомленні.

Тим часом австралійський банк Westpac оприлюднив прогноз, що лісові пожежі завдали збитків економіці країни на суму близько 3,5 млрд дол. Як пише ТАСС, найбільшої шкоди слід чекати в туристичній галузі країни. Крім того, зазнало збитків і сільське господарство — фермери були змушені забити тисячі голів худоби, руйнування електростанцій вплинуло на молочне виробництво, а низка виноградників опинилася в зоні активних пожеж і була знищена.

Нагадаємо, що сильні лісові пожежі охопили штати Новий Південний Уельс і Вікторія ще у 2019 році. Вогонь знищив близько двох тисяч будинків, три тисячі інших будівель і випалив понад 6,5 млн га лісу. Крім того, постраждали і загинули понад мільярд представників унікальної фауни Австралії.