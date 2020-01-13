Лесные пожары. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n131919-lesnye-pojary-v-avstralii-pravitelstvo-vydelit-50-mln-doll-na-vosstanovlenie-dikoy-prirody.html

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Правительство Австралии планирует выделить 50 млн долл. на восстановление дикой природы, пострадавшей от масштабных пожаров.

Половину этих средств потратят на возрождение пострадавших популяций животных. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей на своей странице в Twitter.

Сегодня я анонсировала выделение 50 млн долл. в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций, — говорится в сообщении.

Тем временем австралийский банк Westpac обнародовал прогноз, что лесные пожары нанесли ущерб экономике страны на сумму около 3,5 млрд долл. Как пишет ТАСС, наибольший урон следует ожидать в туристической отрасли страны. Кроме того, понесло убытки и сельское хозяйство — фермеры были вынуждены забить тысячи голов скота, разрушение электростанций повлияло на молочное производство, а ряд виноградников оказалась в зоне активных пожаров и были уничтожены.

Напомним, что сильные лесные пожары охватили штаты Новый Южный Уэльс и Виктория еще в 2019 году. Огонь уничтожил около двух тысяч домов, три тысячи других зданий и выжег более 6,5 млн га леса. Кроме того, пострадали и погибли более миллиарда представителей уникальной фауны Австралии.