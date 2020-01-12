Пожары в Австралии: морковный дождь устроили животным в пострадавших регионах, фото — Фейсбук Мэтт Кин

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Настоящий дождь из моркови устроила национальная служба парков и дикой природы Австралии, чтобы помочь животным. Овощи разбросали с вертолета в труднодоступных местах, где бушевали лесные пожары.

Сегодня сотрудники операции Rock Wallabу сбросили тысячи килограммов пищи (в основном сладкий картофель и морковь) для колоний скальных валлаби по всему Новому Южному Уэльсу, — рассказал 12 января в Фейсбук министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин и поделился фотографиями животных, которые уже получили и оценили «посылку».

Новый Уэльс больше всего пострадал от пожаров. Операцию назвали в честь валлаби — скального кенгуру. Эти животные первыми получили пищу из воздуха.

Фоловеры министра оценили такой шаг помощи пострадавшим животным и поблагодарили его. При этом многие подчеркнули, что предстоит сделать еще очень много для восстановления региона и одной моркови недостаточно. Некоторые решили узнать у министра о судьбе коал, пострадавших ничуть не меньше кенгуру.

Напомним, что сильные лесные пожары охватили штаты Новый Южный Уэльс и Виктория еще в 2019 году. Огонь уничтожил около двух тысяч домов, три тысячи других зданий и выпалил более 6,5 млн га леса. Кроме того, пострадали и погибли более миллиарда представителей уникальной фауны Австралии.