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Пожежі в Австралії: морквяний дощ влаштували тваринам у постраждалих регіонах, фото — Фейсбук Метт Кін

Морквяний дощ влаштували тваринам у постраждалих від пожеж районах Австралії (ФОТО)

12 січ 2020, 16:11
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Справжній дощ з моркви влаштувала національна служба парків і дикої природи Австралії, щоб допомогти тваринам. Овочі розкидали з вертольота в важкодоступних місцях, де вирували лісові пожежі.

Сьогодні співробітники операції Rock Wallabу скинули тисячі кілограмів їжі (в основному солодка картопля і морква) для колоній скельних валлабі по всьому Новому Південному Уельсу, — розповів 12 січня у Фейсбук міністр енергетики і навколишнього середовища Метт Кін і поділився фотографіями тварин, які вже отримали й оцінили «посилку».

Пожежі в Австралії: морквяний дощ влаштували тваринам у постраждалих регіонах, фото — Фейсбук Метт Кін

Новий Уельс найбільше постраждав від пожеж. Операцію назвали на честь валлабі — скелястого кенгуру. Ці тварини першими отримали їжу з повітря.

Фоловери міністра оцінили такий крок допомоги постраждалим тваринам і подякували. При цьому багато підкреслили, що належить зробити ще дуже багато для відновлення регіону і самої моркви недостатньо. Деякі вирішили дізнатися у міністра про долю коал, які постраждали нітрохи не менше кенгуру.

Пожежі в Австралії: морквяний дощ влаштували тваринам у постраждалих регіонах, фото — Фейсбук Метт Кін

Нагадаємо, що сильні лісові пожежі охопили штати Новий Південний Уельс і Вікторія ще у 2019 році. Вогонь знищив близько двох тисяч будинків, три тисячі інших будівель і випалив понад 6,5 млн га лісу. Крім того, постраждали і загинули понад мільярд представників унікальної фауни Австралії.

Пожежі в Австралії: морквяний дощ влаштували тваринам у постраждалих регіонах, фото — Фейсбук Метт Кін

Пожежі в Австралії: морквяний дощ влаштували тваринам у постраждалих регіонах, фото — Фейсбук Метт Кін

Джерело: Ракурс


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