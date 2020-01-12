Убивство сина депутата Соболєва у Києві: батьки заявили про погрози і проблеми слідства, фото — скріншот відео

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Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв та його дружина Інна, батьки убитого в центрі Києва 3-річного хлопчика, заявили про погрози і проблеми слідства.

В інтерв’ю «Громадському» Соболєв заявив, що зрозумів мотив замаху на себе, він вважає, що заважає певним людям «купувати їхні кримінальні справи».

Коли вам покладу на стіл деякі кримінальні справи, по яким певні особи ніяк не можуть вирішити питання, тоді ми поговоримо на цю тему, — розповів депутат Київської облради.

Соболєв пригадав, що його вже «замовляли неодноразово» і він нібито мав на руках запис розмови, у якій йшлося про це.

Не дай бог комусь мати на руках запис того, що тебе замовили і не знати до кого звернутися. В мене дитину вбили, а я до пана генпрокурора стукаюсь. Реакції нуль. Колись мені підкинули чеку від гранати із запискою, щоб я тікав, — заявив Соболєв.

Його дружина Інна підтвердила, що родина мала ворогів, які були готові «на все, оскільки ці люди заробляли великі гроші, а вони з чоловіком їм заважали». Про суть бізнесу та стосунок до нього Соболєви не уточнили, але згадали, що ймовірні замовники вбивства їхнього сина платили гроші за закриття кримінальних проваджень проти них.

Вони думали що приберуть мого чоловіка і на другий день всі забудуть. Син-ангелочок врятував мене і мого чоловіка, — розповіла жінка.

Замовлення на Соболєва, за його інформацією, надійшло до кілерів приблизно у вересні-жовтні. Його знайомі зі 100% впевненістю розповідають, хто саме був організатором злочину, але Соболєв розповів, що повірить лише паперам і фактичним доказам.

Cоболєви проводять власне розслідування та просять передати справу до Головного слідчого управління Нацполіції.

Вони також звернулися до прокуратури із заявою про погрози. Подружжя переконує, що вони надходили від адвоката Андрія Циганкова, захисника Михайла Іванюка з позивним Булат.

Іванюк очолював внутрішню розвідку полку «Азов», згодом працював поліцейським. Саме його прізвище Соболєви називали серед восьми ймовірних причетних до замаху осіб, яким радили пройти поліграф. Офіційно про готовність пройти детектор заявив тільки екс-нардеп Олександр Грановський.

Нагадаємо, що убивство трирічного Олександра Соболєва сталося 1 грудня у центрі Києва біля ресторану «Маріо». Стріляли у автомобіль Range Rover, в якому їхала родина депутата Київської облради. Куля влучила у його трирічного сина, який загинув.

Постріл здійснили із будинку навпроти, у якому розташований хостел. Поліція затримала ймовірних нападників — колишніх бійців АТО Андрія Лаврегу та Олексія Семенова. На думку слідства, стріляв Лаврега.