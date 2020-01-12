Аміна Окуєва, фото: «Вікіпедія»

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Поліція затримала осіб, котрих підозрюють у вбивстві у жовтні 2017 року добровольця Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

Також затриманих підозрюють у вчиненні ще низки вбивств. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За словами Авакова, кілери, які розстріляли автомобіль, в котрому перебували Окуєва та Осмаєв, залишили на місці злочину автоматичну зброю. ДНК одного із затриманих збіглося з ДНК на залишеній на місці злочину зброї.

У прес-службі прокуратури Київської області повідомляють, що затримані також вчинили у вересні 2016 року та у січні 2019 року два замовні вбивства.

Слідчі дії тривають, здійснюються заходи зі встановлення замовників злочинів та затримання всіх учасників злочинної організації.

Вбивство Окуєвої сталося 30 жовтня 2017 року у Васильківському районі Київської області. Автомобіль, в котрому вона перебувала з Осмаєвим, обстріляли на залізничному переїзді. Осмаєв отримав вогнепальне поранення в ногу, Окуєвій куля влучила в голову, вона померла на місці. Тоді впіймати кілерів правоохоронцям не вдалося.

Арсен Аваков: Поліція затримала групу кіллерів, які обгрунтовано підозрюються у вбивстві Аміни Окуєвої



ДНК затриманого збіглося з ДНК на кинутому на місці злочину зброї. Слідчі дії продовжуються



Деталі: https://t.co/sVXI5wpmiDpic.twitter.com/vLKCteu3QB — МВС України (@MVS_UA) January 12, 2020

Нагадаємо, восени 2017 року в поліції спростували інформацію про наявність слідів ДНК на знайденому за півтора кілометра від місця вбивства Окуєвої автоматі калібру 5,45.