Амина Окуева, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n131902-ubiystvo-aminy-okuevoi-avakov-zayavil-o-zaderjanii-podozrevaemyh-foto-video.html

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Полиция задержала лиц, которых подозревают в убийстве в октябре 2017 года добровольца Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Также задержанных подозревают в совершении еще ряда убийств. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, киллеры, расстрелявшие автомобиль, в котором находились Окуева и Осмаев, оставили на месте преступления автоматическое оружие. ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оставленном на месте преступления оружии.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области сообщают, что задержанные также совершили в сентябре 2016 года и в январе 2019 года два заказных убийства.

Следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по установлению заказчиков преступлений и задержания всех участников преступной организации.

Убийство Окуевои произошло 30 октября 2017 года в Васильковском районе Киевской области. Автомобиль, в котором она находилась с Осмаевым, обстреляли на железнодорожном переезде. Осмаев получил огнестрельное ранение в ногу, Окуевой пуля попала в голову, она скончалась на месте. Тогда поймать киллеров правоохранителям не удалось.

Арсен Аваков: Поліція затримала групу кіллерів, які обгрунтовано підозрюються у вбивстві Аміни Окуєвої



ДНК затриманого збіглося з ДНК на кинутому на місці злочину зброї. Слідчі дії продовжуються



Деталі: https://t.co/sVXI5wpmiDpic.twitter.com/vLKCteu3QB — МВС України (@MVS_UA) January 12, 2020

Напомним, осенью 2017 года в полиции опровергли информацию о наличии следов ДНК на найденном в полутора километрах от места убийства Окуевой автомате калибра 5,45.