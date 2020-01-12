Чат-бот «СтопНаркотик» помогает бороться с «наркомагазинами»

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Чат-бот «СтопНаркотик» в Telegrаm помог правоохранителям заблокировать 214 адресов «наркомагазинов», которые действовали в этом популярном интернет-мессенджере и использовались для незаконного распространения наркотиков.

Шесть из заблокированных адресов действовали на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Этот чат-бот был представлен в сентябре 2019 года. С тех пор с ним ознакомились более 14,3 тыс. пользователей интернет-мессенджера. Из них 3,6 тыс. решили регулярно помогать правоохранителям блокировать адреса наркомагазинов.

«СтопНаркотик» позволяет в несколько кликов подать жалобу на Telegram-канал наркодилера для дальнейшего блокирования его работы.

Пользователи чат-бота уже прислали ему на проверку 4 тыс. 769 изображений, 7 тыс. 318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

Считается, что через интернет-мессенджер Telegram осуществляется 90% продаж наркотиков. Наркоторговцы используют Telegram из-за имеющегося в нем механизма шифрования.

Напомним, в сентябре правоохранители сообщили о разоблачении в Днепре оптового торговца наркотиками, который продавал их через интернет.