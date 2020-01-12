Авиакатастрофа в Иране: Тегеран создал рабочую группу для помощи семьям погибших

Последствия авиакатастрофы в Иране, фото: IRNA

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В Иране создана рабочая группа для решения консульских вопросов семей погибших в недавней авиакатастрофе украинского «Боинга-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Эта рабочая группа создана в министерстве иностранных дел страны. Об этом сообщает агентство MEHR со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

По словам Мусави, всем политическим и консульским представительствам Ирана предписано тщательно рассматривать обращения семей погибших.

Он также еще раз выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что усилия его ведомства помогут хотя бы немного облегчить страдания родных жертв авиакатастрофы.

Украинский «Боинг» упал вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины. Вчера власти Ирана официально признала, что самолет был ошибочно сбит силами противовоздушной обороны этой страны.

Напомним, украинское правительство приняло решение выплатить по 200 тыс. грн помощи семьям погибших в этой авиакатастрофе украинцев.