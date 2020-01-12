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Ракурс
Последствия катастрофы в Иране, фото: IRNA

Авиакатастрофа в Иране: «черные ящики» сбитого «Боинга» расшифруют в Украине

12 янв 2020, 08:05
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«Черные ящики» пассажирского авиалайнера «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который упал утром 8 января вскоре после вылета из столицы Ирана Тегерана, будут расшифровывать в Украине.

Участвовать в расшифровке бортовых самописцев авиалайнера будет французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети Твиттер.

Бюро подтверждает, что будет участвовать в технической работе относительно бортовых самописцев, которая будет осуществляться в Украине, — отмечается в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что любая коммуникация относительно сроков и состояния этого расследования является обязанностью иранских властей.

Вчера власти Ирана признали, что украинский «Боинг» был сбит ракетой ПВО этой страны. В Тегеране настаивают, что самолет сбили случайно и причиной катастрофы стал «человеческий фактор», поскольку самолет находился у важного военного объекта, а по форме и высоте полета «напоминал вражеский объект».

Напомним, в Иране начались акции протеста, участники которых требуют наказать виновных в катастрофе украинского «Боинга».

Источник: Ракурс


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