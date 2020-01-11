Сбитый «Боинг»: в Иране начались акции протеста

Акции протеста в Иране. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n131890-sbityy-boing-v-irane-nachalis-akcii-protesta.html

Ракурс

Сбитый «Боинг» МАУ вызвал волну протестов в Иране. Сотни студентов собрались возле университета имени Амира Кабира в Тегеране. Митингующие требовали наказать виновных в крушении самолета, а также отставки президента Ирана Хасана Рухани.

Об акциях протеста передает «Радио Свобода».

Главный лозунг протестующих: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование». Студенты также скандируют «Позор» и «Прочь диктатора».

Как известно, большинство пассажиров сбитого украинского самолета были гражданами Ирана.

В память о погибших пассажирах самолета протестующие несли цветы и зажженные свечи.

Также сообщается о столкновениях митингующих с полицией. Правоохранители применили светошумовые гранаты.

Как ранее писал «Ракурс», через трое суток после авиакатастрофы самолета МАУ власти Ирана официально признали, что самолет по ошибке был сбит ракетой.