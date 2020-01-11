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Ракурс
Акции протеста в Иране. Фото: Reuters

Сбитый «Боинг»: в Иране начались акции протеста

11 янв 2020, 23:08
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Сбитый «Боинг» МАУ вызвал волну протестов в Иране. Сотни студентов собрались возле университета имени Амира Кабира в Тегеране. Митингующие требовали наказать виновных в крушении самолета, а также отставки президента Ирана Хасана Рухани.

Об акциях протеста передает «Радио Свобода».

Главный лозунг протестующих: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование». Студенты также скандируют «Позор» и «Прочь диктатора».

Как известно, большинство пассажиров сбитого украинского самолета были гражданами Ирана.

В память о погибших пассажирах самолета протестующие несли цветы и зажженные свечи.

Также сообщается о столкновениях митингующих с полицией. Правоохранители применили светошумовые гранаты.

Как ранее писал «Ракурс», через трое суток после авиакатастрофы самолета МАУ власти Ирана официально признали, что самолет по ошибке был сбит ракетой.


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