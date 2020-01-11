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Ракурс
Владимир Путин. Фото: РБК

Путин хочет закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины

11 янв 2020, 22:01
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Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

Об этом он заявил сегодня во время брифинга в Москве, который состоялся после переговоров Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Российский президент отметил, что понимает всю сложность внутриполитических процессов в Украине, но если все заинтересованные стороны желают добиться окончательного урегулирования конфликта на Востоке Украины, то нужно выполнять минские соглашения.

Путин выразил надежду, что Украина начнет реализовывать договоренности с политического регулирования. Он также заявил, что закон об особом статусе Донбасса является хорошим шагом в деле урегулирования конфликта, но данный закон должен стать бессрочным, как предусмотрено в минских соглашениях.

Лидер России добавил, что необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что также отражено в минских соглашениях.

Источник: Ракурс


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