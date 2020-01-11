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Ракурс
Володимир Путін. Фото: РБК

Путін хоче закріпити особливий статус Донбасу в Конституції України

11 січ 2020, 22:01
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Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.

Про це він заявив сьогодні під час брифінгу в Москві, який відбувся після переговорів Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Російський президент зазначив, що розуміє всю складність внутрішньополітичних процесів в Україні, але якщо всі зацікавлені сторони бажають досягти остаточного врегулювання конфлікту на Сході України, то потрібно виконувати мінські угоди.

Путін висловив надію, що Україна почне реалізовувати домовленості з політичного регулювання. Він також заявив, що закон про особливий статус Донбасу є хорошим кроком у справі врегулювання конфлікту, але цей закон має стати безстроковим, як передбачено мінськими угодами.

Лідер Росії додав, що необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що також відображено в мінських угодах.

Джерело: Ракурс


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