Путін хоче закріпити особливий статус Донбасу в Конституції України

Володимир Путін. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n131889-putin-hoche-zakripyty-osoblyvyy-status-donbasu-v-konstytuciyi-ukrayiny.html

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Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.

Про це він заявив сьогодні під час брифінгу в Москві, який відбувся після переговорів Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Російський президент зазначив, що розуміє всю складність внутрішньополітичних процесів в Україні, але якщо всі зацікавлені сторони бажають досягти остаточного врегулювання конфлікту на Сході України, то потрібно виконувати мінські угоди.

Путін висловив надію, що Україна почне реалізовувати домовленості з політичного регулювання. Він також заявив, що закон про особливий статус Донбасу є хорошим кроком у справі врегулювання конфлікту, але цей закон має стати безстроковим, як передбачено мінськими угодами.

Лідер Росії додав, що необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що також відображено в мінських угодах.