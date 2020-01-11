Олексій Гончарук. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n131888-uryad-vyplatyt-sim-yam-zagyblyh-u-aviakatastrofi-po-200-tys-grn-goncharuk.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Ірані забрала життя 11 українських громадян. Уряд України прийняв рішення про виплату з держбюджету сім’ям загиблих по 200 тис. грн допомоги, а також надання всебічної юридичної підтримки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Гончарук висловив співчуття сім’я загиблих, а також заявив, що уряд України проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції.

Крім цього, авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати сім’ям членів екіпажу.

Українські дипломати наразі домагаються виплати компенсацій від іранської сторони.

Гончарук додав, що ніякі компенсації не зможуть вгамувати біль втрати, але Україна відстоює справедливість.