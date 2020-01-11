Володимир Зеленський і Хасан Рухані. Фото: Фокус

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Ініціатором розмови була іранська сторона.

Рухані визнав, що трагедія сталася через помилкові дії іранських військових, а також висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих у результаті падіння літака МАУ, який був збитий ракетою, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент Ірану запевнив, що всі особи, причетні до авіакатастрофи, будуть притягнуті до відповідальності. Тегеран пообіцяв, що українській експертній групі буде надана вся необхідна юридична та технічна підтримка.

Зеленський зазначив, що визнання Іраном «ракетної версії» причини катастрофи відкрило шлях для продовження його розслідування без будь-яких затримок і перешкод. Президент України висловив сподівання, що Іран продовжить подальшу конструктивну взаємодію відповідно до норм міжнародного права.

Зеленський заявив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності з міжнародними авіаційними правилами та інструкціями.

Також президент України сказав, що необхідно якомога швидше ідентифікувати і повернути тіла українських громадян на батьківщину. Він додав, що дуже важливо, щоб уже наступного тижня — до 19 січня — тіла загиблих повернули до України, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися.

Рухані пообіцяв, що вже сьогодні дасть відповідні розпорядження, щоб прискорити репатріацію тіл до України.

Міністерство закордонних справ України терміново направить Ірану ноту з переліком усіх наступних кроків, у тому числі і щодо врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона у даному питанні погоджується з Україною.