Владимир Зеленский и Хасан Рухани. Фото: Фокус

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Инициатором разговора была иранская сторона.

Рухани признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных, а также выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате крушения самолета МАУ, который был сбит ракетой, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Ирана заверил, что все лица, причастные к авиакатастрофе, будут привлечены к ответственности. Тегеран пообещал, что украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая юридическая и техническая поддержка.

Зеленский отметил, что признание Ираном «ракетной версии» причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Президент Украины выразил надежду, что Иран продолжит дальнейшее конструктивное взаимодействие в соответствии с нормами международного права.

Зеленский заявил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Также президент Украины сказал, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину. Он добавил, что очень важно, чтобы уже на следующей неделе — до 19 января — тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться.

Рухани пообещал, что уже сегодня даст соответствующие распоряжения, чтобы ускорить репатриацию тел в Украину.

Министерство иностранных дел Украины срочно направит Ирану ноту с перечнем всех последующих шагов, в том числе и относительно урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона в данном вопросе соглашается с Украиной.