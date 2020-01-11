Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский и Хасан Рухани. Фото: Фокус

Разговор Зеленского с Рухани: Тела погибших должны быть возвращены в Украину, а виновные — наказаны

11 янв 2020, 19:56
999

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Инициатором разговора была иранская сторона.

Рухани признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных, а также выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате крушения самолета МАУ, который был сбит ракетой, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Ирана заверил, что все лица, причастные к авиакатастрофе, будут привлечены к ответственности. Тегеран пообещал, что украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая юридическая и техническая поддержка.

Зеленский отметил, что признание Ираном «ракетной версии» причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Президент Украины выразил надежду, что Иран продолжит дальнейшее конструктивное взаимодействие в соответствии с нормами международного права.

Зеленский заявил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Также президент Украины сказал, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину. Он добавил, что очень важно, чтобы уже на следующей неделе — до 19 января — тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться.

Рухани пообещал, что уже сегодня даст соответствующие распоряжения, чтобы ускорить репатриацию тел в Украину.

Министерство иностранных дел Украины срочно направит Ирану ноту с перечнем всех последующих шагов, в том числе и относительно урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона в данном вопросе соглашается с Украиной.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

ГБР сформировало спецподразделение по расследованию «дел Майдана»

Государственное бюро расследований завершило формирование спецподразделения по расследованию «дел Майдана». Для этого 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генпрокуратуры согласованы к переводу на должности в ГБР

Правовые новости
20:44

Разговор Зеленского с Рухани: Тела погибших должны быть возвращены в Украину, а виновные — наказаны

У президента Украины Владимира Зеленского сегодня состоялся телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Иранский президент пообещал ускорить процесс репатриации тел погибших в Украину и наказать всех причастных к авиакатастрофе

Новости Украины
19:56

Офис президента обнародовал фото отверстий в фюзеляже сбитого «Боинга»

Офис президента Украины обнародовал фото отверстий в фюзеляже сбитого над Тегераном «Боинга». На фотографиях показаны возможные последствия попадания иранских ракет в украинский самолет, в результате чего он упал в пригороде столицы Ирана

Новости Украины
12:18