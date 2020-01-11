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Ракурс
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: РБК

Меркель: Следующий «нормандский саммит» должен показать прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

11 янв 2020, 19:09
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Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в Москве провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых также был затронут вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Меркель возлагает большие надежды на следующий «нормандский саммит», который должен позитивно отразиться на выполнении минских соглашений.

Канцлер Германии назвала декабрьский «нормандский саммит» «частично успешным». Благодаря этой встрече на высшем уровне в настоящее время предпринимаются действия по установлению режима прекращения огня, заявила Меркель во время брифинга, состоявшегося после переговоров.

Канцлер отметила, что это положительный момент и заявила, что лидеры стран «нормандского формата» продолжат работу в данном направлении.

Меркель сказала, что встреча в «нормандском формате» заложила хороший фундамент, но есть много сложностей, которые необходимо преодолеть на пути к достижению мира.

Со своей стороны Путин призвал украинское руководство начать реализацию мер по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с минскими соглашениями, невзирая на любые внутриполитические сложности.

Источник: Ракурс


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