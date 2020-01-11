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Ракурс
Ангела Меркель і Володимир Путін. Фото: РБК

Меркель: Наступний «нормандський саміт» повинен показати прогрес у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

11 січ 2020, 19:09
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні в Москві провела переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, підчас яких також було порушено питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Меркель покладає великі надії на наступний «нормандський саміт», який повинен позитивно позначитися на виконанні мінських угод.

Канцлер Німеччини назвала грудневий «нормандський саміт» «частково успішним». Завдяки цій зустрічі на вищому рівні на даний час здійснюються заходи щодо встановлення режиму припинення вогню, заявила Меркель під час брифінгу, що відбувся після переговорів.

Канцлер відзначила, що це є позитивним моментом і заявила, що лідери країн «нормандського формату» продовжать роботу в даному напрямку.

Меркель сказала, що зустріч у «нормандському форматі» заклала гарний фундамент, але є багато складнощів, які необхідно подолати на шляху до досягнення миру.

Зі свого боку Путін закликав українське керівництво почати реалізацію заходів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі відповідно до мінських угод, незважаючи на будь-які внутрішньополітичні складності.

Джерело: Ракурс


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