Кремль: Наступного «нормандського саміту» може і не бути

Володимир Путін. Фото: Hyser

https://racurs.ua/ua/n130807-kreml-nastupnogo-normandskogo-samitu-moje-i-ne-buty.html

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Наступний «нормандський саміт», який заплановано провести через чотири місяці, може і не відбутися. Така неоднозначна заява пролунала в МЗС РФ.

Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко під час виступу на майданчику клубу «Валдай» заявив, що призначити дату зустрічі і провести цю зустріч — це не одне і те ж. Чиновник додав, що вже були випадки, коли призначалися дати, але зустрічі так і не відбувалися. Руденко назвав ситуацію непередбачуваною, повідомляє УНІАН.

Чиновник наголосив, що Москві вдалося домогтися підтвердження з боку президента України Володимира Зеленського зобов’язань за мінськими угодами. На думку Руденка, Зеленському не вдалося домогтися у Парижі того, що було заплановано українською стороною.

Руденко зазначив, що дискусія у Парижі часом тривала на підвищених тонах і українською стороною висувалися пропозиції щодо перегляду мінських угод, однак Путін гнув свою лінію.

На зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 18 грудня буде узгоджено три ділянки лінії розмежування, на яких планується проводити розведення військ.

Руденко заявив, що в Росії дуже здивовані, що українська сторона відмовилася розводити сили і засоби по всій лінії розмежування. Зате чиновник позитивно висловився щодо обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

Всі учасники «нормандського саміту» висловили підтримку домовленостей у рамках «нормандського формату» і ТКГ щодо правових аспектів закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

За словами Руденка, сторони дотримуються думки, що «формулу Штайнмаєра» необхідно внести в українське законодавство відповідно до версії, узгодженої «нормандською четвіркою» і ТКГ.