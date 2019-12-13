Мнение Кремля: следующего «нормандского саммита» может и не быть

Владимир Путин. Фото: Hyser

https://racurs.ua/n130807-mnenie-kremlya-sleduuschego-normandskogo-sammita-mojet-i-ne-byt.html

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Следующий «нормандский саммит», который запланировано провести через четыре месяца, может и не состояться. Такое неоднозначное заявление было сделано в МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что назначить дату и встречи и провести эту встречу — это не одно и то же. Чиновник добавил, что уже были случаи, когда назначались даты, но они проходили без встреч. Руденко назвал ситуацию непредсказуемой, сообщает УНИАН.

Чиновник подчеркнул, что Москве удалось добиться подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского обязательств по минским соглашениям. По мнению Руденко, Зеленскому не удалось добиться в Париже того, что было запланировано украинской стороной.

Руденко отметил, что дискуссия в Париже временами проходила на повышенных тонах и украинской стороной выдвигались предложения по пересмотру минских соглашений. Однако российскому президенту удалось отстоять принятые в Минске договоренности.

На встрече трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 18 декабря будут согласованы три участка линии разграничения, на которых планируется проводить разведение войск.

Руденко заявил, что в России очень удивлены, что украинская сторона отказалась разводить силы и средства по всей линии разграничения. Зато чиновник позитивно высказался относительно обмена пленными по формуле «всех на всех».

Все участники «нормандского саммита» выразили поддержку договоренностей в рамках «нормандского формата» и ТКГ относительно правовых аспектов закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

По словам Руденко, стороны придерживаются мнения, что «формулу Штайнмайера» необходимо внести в украинское законодательство согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и ТКГ.