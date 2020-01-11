Ангела Меркель і Володимир Путін. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/ua/n131884-merkel-tranzyt-gazu-cherez-ukrayinu-duje-vajlyvyy-ale-pivnichnyy-potik-2-potribno-dobuduvaty.html

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели сьогодні в Москві переговори, на яких серед інших питань обговорювався і транзит російського газу до Європи. Меркель заявила про важливість досягнутих угод між Україною і Росією щодо транзиту газу до ЄС із використанням української ГТС.

Канцлер Німеччини під час брифінгу, що проходив після переговорів, зазначила, що протягом п’яти наступних років російський газ буде надходити до країн Європи через Україну. Проте, Маркель заявила, що ФРГ повністю підтримує будівництво «Північного потоку — 2» і додала, що даний проект повинен бути доведений до кінця.

Меркель уточнила, що «Північний потік — 2» повністю відповідає вимогам нового європейського законодавства і країни ЄС виграють, якщо газопровід буде запущений.

Зі свого боку Путін заявив, що Росія зможе самостійно побудувати «Північний потік — 2» без залучення іноземних партнерів, проте це займе більше часу.

Президент РФ вважає, що завершення будівництва «Північного потоку-2» може відсунутися на кілька місяців і газопровід буде запущений до кінця цього року або у першому кварталі наступного року.